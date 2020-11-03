Вена, , 10:08 — REGNUM Количество погибших в результате теракта в Вене увеличилось до четырех человек. Об этом 3 ноября сообщает издание Kurier со ссылкой на бургомистра города Михаэля Людвига.

«По данным МВД, подтвержден четвертый погибший (в результате теракта — ред.) человек, женщина», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 17 раненых в результате теракта в настоящее время находятся в больницах и уточняется, что один из преступников, чья личность установлена, был застрелен сотрудниками полиции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава земельной полиции Вены Герхард Пюрстль сообщил, что число погибших в результате теракта в столице Австрии увеличилось до трех человек.