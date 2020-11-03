Вена, , 08:33 — REGNUM Из-за теракта в Вене на день отменены занятия в школах и дети могут оставаться дома. Об этом 3 ноября сообщил на пресс-конференции глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

«Канцлер (Австрии Себастьян Курц) договорился с бургомистром Вены о том, что завтра учеба в школе отменяется, если родители в состоянии, они могут оставить детей дома», — заявил он.

Также Нехаммер призвал жителей города по возможности тоже находиться дома и стараться не заезжать в центр Вены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Вены Михаэль Людвиг заявил, что не менее двух человек стали жертвами теракта в центре австрийской столицы.