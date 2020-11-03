Вена, , 04:41 — REGNUM Не менее двух человек стали жертвами теракта в центре австрийской столицы, заявил мэр Вены Михаэль Людвиг, передает телеканал ORF-2.

Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере одного и ранении 15 человек в результате стрельбы в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что в результате серии атак в Вене погибли несколько человек. Также, по его словам несколько граждан получили ранения, а полиция ведет поиск по крайней мере одного преступника, стрелявшего в людей.

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