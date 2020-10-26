Джакарта, , 08:52 — REGNUM Региональное агентство по управлению стихийными бедствиями индонезийской провинции Западная Ява отметило, что десятки домов были повреждены землетрясением магнитудой 5,9 в районе Пангандаран, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 90 км к юго-западу от Пангандарана на глубине 10 км в воскресенье 25 октября 2020 года.

По данным источника, три человека получили травмы и были доставлены в больницу. В результате землетрясения были разрушены 13 жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Южный Пагай в индонезийской провинции Западная Суматра.