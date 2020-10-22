Джакарта, , 08:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Южный Пагай в индонезийской провинции Западная Суматра, сообщает Detik.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии через свой официальный аккаунт в Twitter сообщило, что землетрясение произошло в среду, 21 октября 2020 года. Землетрясение произошло около 21:35 по местному времени.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в 33 км к юго-западу от острова на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Томадо в индонезийской провинции Центральное Сулавеси.

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