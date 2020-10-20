Бишкек, , 09:48 — REGNUM Двух боевиков одной из международных террористических организаций, связанных с террористами из Сирии, задержали сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. Об этом 20 октября сообщает пресс-центр ГКНБ.

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«ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение деятельности подпольных структур международных террористических организаций и их каналов финансирования, совместно с МВД в городе Джалал-Абад задержаны два гражданина республики», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данные двое граждан, чьи имена в интересах следствия не сообщаются, напали на одного из местных бизнесменов и «похитили (у него) денежные средства» на общую сумму 400 тыс. сомов (около $5 тыс.).

Кроме того, добавляется, что в ходе обыска у подозреваемых были найдены похищенные у бизнесмена денежные средства, «фальшивая иностранная валюта, электрошокер и колюще-режущие предметы».

Помимо этого, уточняется, что задержанные граждане Киргизии подозреваются в участии в деятельности вооруженных террористических групп в Сирии.

«По указанию их главарей они прибыли в республику для организации разбойных нападений с целью обеспечения финансовой поддержки международных террористических организаций», — отмечается в сообщении и добавляется, что оба задержанных в настоящее время находятся изоляторе временного содержания ГОВД Джалал-Абада.

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