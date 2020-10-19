Новосибирск, , 17:50 — REGNUM В Новосибирске бойцы Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося с ножом проникнуть в Собор Александра Невского, сообщает 19 октября пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Нож

Подозрительный мужчина, зашедший на прилегающую к храму территорию, был замечен сотрудниками службы безопасности храма. Он намеревался пройти внутрь помещения.

Вызванные сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и обнаружили у него нож.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Проводится проверка инцидента.

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