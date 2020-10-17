Донецк, , 11:03 — REGNUM Украинские силовики за сутки четыре раза нарушили режим прекращении огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 17 октября в представительстве республики в СЦКК.

Под обстрелами боевиков ВСУ оказались населенные пункты Яковлевка и Ленинское, по которым ВСУ выпустили девять боевых припасов.

Три мины было выпущено из миномета калибром 120 мм, две мины из миномета 82 мм, четыре гранаты из гранатомета АГС. По территории республики также дважды открывался огонь из стрелкового оружия и один раз из крупнокалиберных пулеметов.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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Напомним, за предыдущие сутки ВСУ дважды нарушили перемирие в ДНР, выпустив пять боевых припасов по территории республики.