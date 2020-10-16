Соледар, ДНР, 16 октября 2020, 11:04 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 16 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, украинские силовики выпустили четыре мины калибра 82 мм и одну гранату из станкового автоматического гранатомёта АГС.
Обошлось без жертв и разрушений, отметили в представительстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее под обстрел ВСУ попала бригада железнодорожных рабочих ДНР, занимавшихся ремонтом путей.
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