Соледар, ДНР, , 11:04 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 16 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, украинские силовики выпустили четыре мины калибра 82 мм и одну гранату из станкового автоматического гранатомёта АГС.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Спартак, Яковлевка», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв и разрушений, отметили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под обстрел ВСУ попала бригада железнодорожных рабочих ДНР, занимавшихся ремонтом путей.

Читайте ранее в этом сюжете: Железнодорожные рабочие ДНР попали под миномётный обстрел ВСУ — СЦКК