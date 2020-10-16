Казань, , 16:36 — REGNUM Следственные органы в Татарии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») после массовой аварии с участием технически неисправного трамвая. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

ДТП произошло накануне, 15 октября. Во время аварии пострадал и был госпитализирован один из водителей автомобиля, которые протаранил казанский электротранспорт. По предварительным данным, вагоновожатый не справился с управлением по причине неисправности тормозного механизма и коробки передач.

Проводятся следственные действия, в результате которых будут установлены все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Казани 15 октября около 7:30 произошло крупное ДТП с участием трамвая. У общественного транспорта отказали тормоза, и он скатился задним ходом с пригорка, по пути при этом протаранил четыре легковых автомобиля. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада». У мужчины зафиксированы ушибы ноги и лица.

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