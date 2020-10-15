Казань, , 12:46 — REGNUM В Казани произошло крупное ДТП с участием трамвая. У общественного транспорта отказали тормоза и он снес на пути четыре автомобиля. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла сегодня, 15 октября около 7:30 на улице Гвардейская. У трамвая отказали тормоза, и он скатился задним ходом с пригорка, по пути при этом протаранил четыре легковых автомобиля.

По информации ГИБДД, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада». У мужчины зафиксированы ушибы ноги и лица. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM напоминает, 7 октября в 16:20 на улице Технической в Казани трамвай на скорости протаранил «Газель» и еще два грузовика, после чего сошел с путей, перегораживая проезжую часть. В результате ДТП с участием трамвая госпитализировали двух человек — вагоновожатого и пассажира. Пострадавшие получили сотрясение головного мозга и различные ушибы тела.

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