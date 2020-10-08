Казань, , 11:03 — REGNUM В результате ДТП с участием трамвая в столице Татарии госпитализировали двух человек — вагоновожатого и пассажира. Пострадавшие получили сотрясение головного мозга и различные ушибы тела, сообщает «Бизнес-online».

Трамвай на скорости протаранил «Газель» и еще два грузовика, после чего сошел с путей, перегораживая проезжую часть. ДТП произошло накануне, 7 октября в 16:20 на улице Технической.

По информации регионального МВД, водитель трамвая, нарушил скоростной режим, в результате один из вагонов сошел с рельсов и совершил наезд на три столба, а затем задел грузовые автомобили. В ведомстве проводят административное расследование по выяснению обстоятельств и причин аварии.

Следственное управление СКР по РТ организовало доследственную проверку по факту схождения трамвая с рельсов. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии передано в суд уголовное дело в отношении 40‑летнего машиниста тепловоза за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В марте 2020 года на станции Юдино машинист нарушил правила движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при производстве маневровых работ, в результате чего произошел сход поезда № 6880 с составом из 61 вагона. ОАО «РЖД» был причинен крупный ущерб на сумму 8 млн рублей.

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