Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге пьяный местный житель напугал соседей стрельбой из охолощенного автомата. Теперь «автоматчиком» занимаются правоохранительные органы. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент со стрельбой произошел во Фрунзенском районе Петербурга. В полицию поступило сообщение от одного из жителей дома 8 по улице Олеко Дундича. Мужчина рассказал, что на протяжении нескольких дней слышит звуки выстрелов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был задержан и доставлен в территориальный отдел 52-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

«У мужчины изъят охолощенный автомат и холостые патроны. Изъятое направлено на экспертизу. Составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины может быть возбуждено дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Напомним, прошлой зимой большой резонанс в Петербурге вызвал случай с хулиганской стрельбой из автомобиля у Московских ворот. Видеозапись хулиганства, совершенного в конце ноября 2019 года, была выложена в интернет, вызвала возмущение горожан, а полиция быстро нашла и задержала злоумышленника.

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Он на камеру извинился за содеянное. Как выяснилось, стрельба велась из охолощенного автомата Калашникова из автомобиля Lada Priora. В январе 2020 года Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении уроженца Чечни. Он был осужден на 1 год условно. Минувшим летом молодой человек напал на сотрудницу полиции и сейчас находится под стражей.

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