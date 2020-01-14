Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM В Петербурге вынесен приговор по резонансному уголовному делу в отношении выходца с Северного Кавказа, устроившего стрельбу из охолощенного автомата Калашникова. Эта хулиганская выходка вызвала возмущение горожан, и ее «автору» даже пришлось публично извиняться.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в блоге уроженца Чечни появилась видеозапись, на которой он из окна «Лады Приоры» стреляет в воздух на Московском проспекте Петербурга из предмета, похожего на автомат. Полицейские быстро нашли и задержали мужчину, возбудив дело о хулиганстве.

Сегодня Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Мансура Абдылхаисиева, сообщили в судебной пресс-службе

Как установлено, 23 ноября он произвел не менее трёх выстрелов в воздух из предмета, конструктивно схожего с автоматом Калашникова, грубо нарушив общественный порядок и проявив явное неуважение к обществу. Злоумышленник действовал беспричинно, из хулиганских побуждений.

«Абдылхаисиев вину признал. Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Абдылхаисиев освобожден в зале суда», — сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрелявший из автомобиля обратился к жителям Санкт-Петербурга

Добавим, после задержания мужчина извинился перед теми, «кому помешал», на видеокамеру полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Извинения не помогли: стрелок из «Приоры» отправлен в СИЗО в Петербурге