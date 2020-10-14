Южно-Сахалинск, , 08:23 — REGNUM На Сахалине в реанимации Тымовской больницы умер мужчина, который жаловался на сильную боль в груди и высокую температура. Родственники погибшего считают, что ему не оказали необходимую медпомощь и шокированы сообщением о том, что тело им выдадут в двух мешках.

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В редакцию astv.ru обратилась жена погибшего мужчины. Она рассказала, что он жаловался на боль в груди и высокую температуру. Приехавшая в первый раз бригада скорой помощи сделала укол для понижения температуры и вызвала на дом участкового врача. Терапевт выписал лекарства, направил на анализы и назначил приём в поликлинике. Но мужчина уже не мог добраться до больницы, так как температура поднялась до 39,5 градуса. На следующий день температура поднялась уже до 42 градусов и родственники вновь вызвали скорую помощь. Фельдшер сказала, что в лёгких мужчины прослушиваются хрипы и приняла решение о его госпитализации.

«Сергей постоянно жаловался на затрудненное дыхание, сильные боли в груди, говорил, что у него грудь просто «разрывается». Спать мог только сидя», — рассказала супруга умершего.

Она считает, что так как были выходные дни супругу не оказывалась должная медицинская помощь, ему даже не измерялось давление, которое при поступлении было 190/100.

К концу выходных состояние пациента резко ухудшилось и в понедельник утром его перевели в реанимацию. А во вторник супруге сообщили о его смерти.

«Дальнейшим шоком послужила ещё одна новость о том, что я, мои дети и родственники не сможем попрощаться с ним и проводить достойно в последний путь, потому что тело будет выдано в двух мешках и в закрытом гробу», — рассказала женщина.

В минздраве Сахалинской области сообщили, что проведут проверку по данным фактам.

Свою проверку начала и прокуратура региона.

«Прокуратурой Сахалинской области с привлечением контролирующих органов организована проверка по публикации СМИ о смерти мужчины в Тымовской ЦРБ. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства при оказании медицинской помощи. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования», — сообщается на сайте ведомства.

О диагнозе и причинах смерти мужчины не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге возбуждено и расследуется уголовное дело по факту многомиллионного хищения дорогостоящих медицинских препаратов, предназначенных для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Задержаны 16 подозреваемых, одного из них уже отправили под домашний арест. Изъяты десятки миллионов рублей, золото и другие ценности.