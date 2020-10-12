Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбуждено и расследуется уголовное дело по факту многомиллионного хищения дорогостоящих медицинских препаратов, предназначенных для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Задержаны 16 подозреваемых, одного из них уже отправили под домашний арест. Изъяты десятки миллионов рублей, золото и другие ценности.

Как сообщили 12 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, серию обысков по уголовному делу сотрудники полиции экономической безопасности совместно с коллегами из ФСБ России провели 10 октября. По версии следствия, дорогостоящие медикаменты похищались из медицинских организаций, а затем перепродавались оптом и в розницу.

«В рамках более тридцати пяти обысков сотрудники полиции изъяли около тридцати миллионов рублей, порядка ста золотых слитков, а также медицинские препараты общей стоимостью около ста миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны 16 человек. Одному из фигурантов уже избрана мера пресечения. Накануне Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Елене Сергейчик.

По версии следствия, в период с 22 апреля 2019 по 7 октября 2020 Сергейчик вместе с другими лицами, в том числе сотрудниками различных медицинских учреждений, тайно похитили дорогостоящие лекарственные препараты, применяемые для лечения онкологических больных, на суммуне менее 1 734 713 рублей 40 копеек.

«Сергейчик работает процедурной медицинской сестрой химиотерапевтического кабинета СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», — уточнили в суде.

В ходе допроса в качестве подозреваемой женщина признала обоснованность подозрения.