Анкара, , 17:48 — REGNUM Военные силы Турции нанесли удар по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 10 октября, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В сообщении говорится, что точечный удар по району, где орудовали члены РПК, нанесла артиллерия. По предварительным данным, в результате атаки были «нейтрализованы» два члена организации.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана (РПК) считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена.

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