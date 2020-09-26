Анкара, , 22:54 — REGNUM Принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции самолеты нанесли удары по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, авиаудар был нанесен в районе Метина. По последним данным, в результате взрывов погибли трое представителей организации.

Как передавало ИА REGNUM, в Турции считается террористической организацией Рабочая партия Курдистана, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена.

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