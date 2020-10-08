Ереван, , 11:05 — REGNUM На линии обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе армянскими подразделениями были сбиты два азербайджанских беспилотника. Об этом 8 октября сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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"Только что на южном направлении были сбиты два (азербайджанских) беспилотных летательных аппарата», — написала в своем сообщении Степанян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении обстреливают населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.