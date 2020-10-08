Баку, 8 октября 2020, 08:59 — REGNUM Вооруженные силы Армении обстреливают населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщили 8 октября в министерстве обороны Азербайджана.
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"Армянские вооруженные силы обстреливают села Бардинского и Агджабединского районов», — сообщили в азербайджанском ведомстве.
Отмечается, что вооруженные силы Азербайджана принимает «адекватные меры».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что военный конфликт на территории Нагорного Карабаха может быть урегулирован, но на условиях взаимности. Глава армянского правительства подчеркнул, что Армения готова идти на уступки в Нагорном Карабахе, если азербайджанская сторона сделает так же.
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