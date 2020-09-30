Ереван, , 13:11 — REGNUM Турецкие истребители F-16 выполняют парные полёты в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян 30 сентября в ходе брифинга.

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"О количестве F-16 в нашем регионе говорить не хочу, но они выполняют полеты парами», — сказал Ованнисян.

Он добавил, что со стороны Турции у границы с Арменией находится в воздухе самолёт технической поддержки, истребители держат с ним связь.

Армения располагает доказательствами, что именно турецкий F-16 сбил 29 сентября армянский штурмовик Су-25. Ракеты F-16 AMRAAM способны поражать такие цели на расстоянии до 100 км, тогда как азербайджанские МиГ-29 не могут этого сделать, отметил Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян ранее заявила об уничтожении Су-25 в воздушном пространстве Армении турецким истребителем F-16.

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