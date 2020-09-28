Саранск, , 08:49 — REGNUM В Мордовии завершили расследование уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») в отношении 34-летнего главного-механика-начальника ремонтно-инструментального цеха федерального казенного предприятия «Саранский механический завод». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый вместе с техническим директором завода путем обмана руководства предприятия похитили денежные средства на общую сумму около 1,5 млн рублей. В частности, был заключен контракт на техобслуживание оборудования предприятия, сумма которого была завышена. превышение стоимости контракта получили начальник цеха и техдиректор. Часть средств они распределили по собственному усмотрению, часть не успели получать из-за возбуждения уголовного дела.

Вину сотрудник завода частично признал, заключил досудебное соглашение и возместил часть ущерба. В отношении технического директора завода также расследуется уголовное дело, которое находится в завершающей стадии.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле было завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 290 УК РФ, и п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взяток») в отношении бывшего начальника отдела материально-технического снабжения Саранского мехзавода. По версии следствия, в 2015—2016 годах обвиняемый получил от представителей коммерческих организаций из другого региона взятки на сумму около 765 тыс. рублей за обеспечение поставок продукции для нужд завода, на котором он работал. Денежные средства были просто перечислены на личную банковскую карту.

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