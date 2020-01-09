Саранск, , 13:14 — REGNUM Деятельность федерального казенного предприятия «Саранский механический завод» (СМЗ) будет частично приостановлена на 90 дней из-за нарушений требований безопасности, допущенных при производстве взрывчатых веществ. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на решение Октябрьского районного суда Саранска. В частности, будет ограничена работа складов для хранения взрывчатки одной из площадок предприятия.

Решение принято на основании результатов проверки регионального управления Ростехнадзора. Специалисты выявили ряд нарушений: отсутствие документации о проведении экспертизы шести зданий складов 1971 года постройки, актов о приеме в эксплуатацию мест хранения взрывчатых материалов представители завода не предоставили, на территории около предприятия не проведены мероприятия по защите от пожаров. Также не была разработана декларация промышленной безопасности для опасного производственного объекта.

Предприятие признало часть нарушений, а представители Ростехнодзора в суде признали, что ряд нарушений ошибочно поставлена в вину заводу. СМЗ признан виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Представляющий завод в суде юрист Дамир Рамаев отметил, что в настоящее время данные помещения пустуют, в них ничего не хранится. На устранение нарушений потребуется меньше времени, чем 90 дней, на работе предприятия приостановка работы пустующих складов не скажется.

ИА REGNUM напоминает, в структуру предприятия входят четыре производственных площадки, а также полигон для испытаний готовой продукции. СМЗ производит велопродукцию, уличную мебель, сельхозтехнику, прямоточные клапаны типа ПИК для воздушных и газовых компрессоров, импульсные генераторы МИГ1-К1, которые применяются в качестве источника энергии системы бесствольного нелетального оружия самообороны ПБ-4 «ОСА», кольцевые клапаны.