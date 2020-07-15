Саранск, , 15:29 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 290 УК РФ, и п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взяток») в отношении бывшего начальника отдела материально-технического снабжения федерального казенного предприятия «Саранский механический завод». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, в 2015—2016 годах обвиняемый получил от представителей коммерческих организаций из другого региона взятки на сумму около 765 тыс. рублей за обеспечение поставок продукции для нужд завода, на котором он работал. Денежные средства были просто перечислены на личную банковскую карту.

В настоящее время с утверждённым обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе был вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по республике по ч.3 ст.290 УК РФ и ч.1 ст.291.2 УК РФ («Получение взяток, мелкое взяточничество»).

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