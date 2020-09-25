Канберра, , 11:21 — REGNUM В Австралии спасли не менее 94 чёрных дельфина, которые выбросились на мелководье у западного побережья штата Тасмания. Об этом 25 сентября сообщает Financial Times.

По словам сотрудника службы парков и дикой природы Криса Карлайона, это рекордное число выбросившихся на берег дельфинов. Сейчас специалисты устанавливают причину этого.

Как считает исследователь Олаф Майнеке, возможна цепная реакция, когда один больной лидер сбивается с толку и уплывает в мелководную бухту, увлекая с собой других китов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте капитана японского грузового судна MV Wakashio, которое село на мель у берегов Маврикия 25 июля. Позднее, 6 августа, из судна произошла утечка нефтепродуктов, а у береговой линии было найдено около 40 погибших дельфинов. Властями Маврикия был объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации.

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