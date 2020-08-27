Токио, , 14:43 — REGNUM Более десятка дельфинов были найдены мертвыми на побережье Маврикия, недалеко от того места, где село на мель японское судно MV Wakashino, сообщает телеканал NHK. Власти Маврикия проведут вскрытие трупов млекопитающих, чтобы выяснить возможную связь между смертями и утечкой нефти.

26 августа 13 дельфинов были обнаружены на берегу, примерно в 10 км к северу от места, где судно село на мель и где разлилась нефть.

Экологи опасаются, что разлив нефти повлияет на экосистему. В водах вокруг Маврикия, где произошёл инцидент, обитает множество дельфинов и китов. Кроме того, нефть была обнаружена, на берегу неподалёку от мангровых лесов, охраняемых Рамсарской конвенцией.

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