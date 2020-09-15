Бейрут, , 11:48 — REGNUM В строящемся в центре столицы Ливана крупном торговом центре (ТЦ) произошел сильный пожар. Об этом 15 сентября сообщает агентство Reuters.

Также указывается, что пожар случился в торговом центре Aishti mall и уточняется, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Кроме того, сообщается, что на данный момент пожар практически полностью ликвидирован и в настоящее время сотрудники противопожарных служб ведут проливку этажей строящегося торгового центра. При этом отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября стало известно, что на складе ГСМ в порту Бейрута снова вспыхнул пожар.