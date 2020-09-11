Бейрут, , 22:53 — REGNUM Пожар снова вспыхнул на складе ГСМ в порту Бейрута, сообщает 11 сентября Lebanon Debate.

Возгорание произошло вечером 11 сентября на месте ликвидированного накануне пожара. Пламя быстро локализовали, но пришлось вновь привлечь вертолёты для тушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй за последний месяц с небольшим пожар в порту Бейрута произошёл на складе с гуманитарной помощью (в основном — с продовольствием).

Затем пламя достигло помещений, где хранились ГСМ и автомобильные шины. К вечеру 10 сентября пожар был ликвидирован.

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