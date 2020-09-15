Хабаровск, , 05:40 — REGNUM В Хабаровске уровень воды в Амуре достиг уже 5,4 метра при опасной отметке в шесть метров. Вода залила уже более 1,5 тыс. дачных участков на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Речные трамвайчики уже не ходят, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Рядом со строящейся дамбой, запирающей Затон, устанавливают три мощные насосные установки, производительность каждой из них — 5 тыс. кубометров воды в час. Их работа поможет снизить уровень воды в Затоне и не допустить подтопления улиц.

Дамбу в Затоне решено строить не из сланца, а из песка — это обходится дешевле.

«В общей сложности на возведение дамбы будет затрачено порядка 10 млн рублей. Сейчас создаётся тело дамбы до уровня воды в Амуре. Для этого мы задействовали гидровыгружатель. Он работает со скоростью в тысячу тонн ежечасно. Только за прошедшие сутки мы выгрузили здесь шесть барж по 2 тысячи тонн груза на каждой. Чтобы закончить сооружение, нужно в общей сложности 45 тысяч тонн песка. Закончим работы утром 17 сентября. В готовом виде дамба сможет выдержать уровень воды в 650 сантиметров. Если он поднимется выше — будем досыпать: нарастить дамбу несложно», — сказал гендиректор АО «Хабаровский речной торговый порт» Юрий Обухов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском края остаётся сложной гидрологическая обстановка. Власти 14 сентября объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в десяти районах.

Губернатор и мэр держат ситуацию на контроле — лично объезжают критические участки и следят за ходом событий.