Хабаровск, , 08:16 — REGNUM В Хабаровском края остаётся сложной гидрологическая обстановка. Власти 14 сентября объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в десятки районах, сказал в ходе оперативного совещания глава региона Михаил Дегтярёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На утро 14 сентября остаются затопленными поймы рек Амур, Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь, Уда на глубину 0,2−2,3 м.

На реке Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъём уровня воды на 20−30 см. У села Елабуга прогнозируется подъём до 550 см.

«Ситуация серьёзная, вода прибывает. Все оперативные службы должны быть в полной боевой готовности. Главы районов несут персональную ответственность за жизнь и здоровье населения. Наша задача минимизировать потери и всё людям возместить», — сказал Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 8 сентября ввели режим ЧС из-за прохождения паводка на реке Амур.