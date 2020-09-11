Минск, , 15:53 — REGNUM В Белоруссии следственные органы возбудили уголовное дело по факту беспорядков в ходе несанкционированных акций протеста 6 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского следственного комитета 11 сентября, в настоящее время дознаватели изучают размещённые в интернете материалы.

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Подозреваемыми по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта…») проходят четыре человека в возрасте от 18 до 32 лет.

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Кроме этого, 18-летняя девушка, которая во время протестов в Минске краской из баллончика разрисовала спецтехнику, также ответит перед законом за хулиганство по ч. 2 ст. 339 УК Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, которые прокатились по Белоруссии после оглашения итогов выборов главы государства 9 августа, не прекращаются в стране до сих пор.

По данным МВД, только во время несанкционированных митингов 9 сентября, которые состоялись в 12 населённых пунктах Белоруссии и были немногочисленными, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях было задержано 37 человек. 26 человек из них были водворены в места содержания до рассмотрения в суде их дел по административным правонарушениям.

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