Москва, , 04:23 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя массовые протесты в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, сказал, что мнение участников акций имеет большое значение, но при этом ситуация здесь «экстраординарная», ведь Фургала обвиняют в тяжких преступлениях.

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«Ситуация рабочая, исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярёв работает, работает весьма интенсивно. По акциям, которые проходят в Хабаровске, я могу вам сказать одно: мнение людей очень важно, и к этому мнению все прислушиваются, но людям так же важно понять, что ситуация экстраординарная», — цитирует Дмитрия Пескова «Интерфакс».

Он акцентировал, что Сергея Фургала виновным может признать только суд, а обвинения тяжёлые. И так как речь идёт о бывшем руководителе Хабаровского края — это особый статус.

«Совершенно понятно, что дело рассматривается в Москве. Вот всё, что нужно понимать. Слишком тяжкие предъявляются обвинения Фургалу. Нужно к этому с пониманием отнестись», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, хабаровчане, выходящие на несанкционированные акции в поддержку Сергея Фургала, намерены 12 сентября накидать к городской мэрии картошки — по одной картофелине каждый участник, чтобы показать реальное количество митингующих.