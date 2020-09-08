Хабаровск, , 08:48 — REGNUM Выходящие на несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала намерены накидать к городской мэрии картошку — каждый участник, чтобы показать реальное количество митингующих.

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Эту акцию активисты планируют провести в предстоящую субботу — каждый принесёт к городской администрации картофелину, таким образом чиновники смогут увидеть сколько человек пришло на митинг.

По мнению хабаровчан, действительное количество участников занижается специально, пишет DVHAB.ru.

Также протестующие готовятся 19 сентября к митину и шествию.

Как сообщало ИА REGNUM, «Едва ли тысяча человек» вышла на очередной митинг в Хабаровске в поддержку Фургала, сообщили 5 сентября пресс-служба городской администрации.

Протестные акции в Хабаровске проходят с начала июля еженедельно.