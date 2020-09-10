Хабаровск, , 09:41 — REGNUM Ожидаемый уровень «опасного явления» в Хабаровске, по прогнозам специалистов, до шести метров реки Амур выйдет к середине сентября. Но уже сейчас отмечаются подтопления на части дорог, на некоторых нет проезда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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Уровень Амура у Хабаровска 10 сентября составил 508 см, наблюдаются разливы малых рек. Угрожающее положение на несколько часов возникло на улицах Боевой и Софийской, однако, подтопления жилых домов и территорий не произошло.

Ливневыми водами ночью подтопило огород и погреб частного дома по переулку Машинистов, 18. Фиксируются подтопления по улицам Богачева, Вилюйской и Минусинской (также — огороды, погреба). Затоплен участок дороги по улице Штормовой.

«Чтобы не допустить подтопления улицы Флегонтова, насосная группа, установленная близ арены «Ерофей», продолжает работать в круглосуточном режиме. Благодаря этому, удаётся поддерживать безопасный уровень воды в ливневом коллекторе. Просьб от хабаровчан о предоставлении им насосного оборудования для откачки воды с придомовых территорий к нам пока не поступало», — рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов.

С начала сентября выпало 50 мм осадков, что уже превысило месячную норму.

«В ближайшие два дня мы ожидаем подъём уровня воды на 20−30 см, а к середине месяца Амур выйдет на 580−600 см, что уже будет являться опасным гидрологическим явлением», — прогнозируют синоптики.

Ситуация улучшится к ближайшие дни — осадков до следующей недели не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске действует режим ЧС. Из-за прошедших тайфунов в Хабаровском крае движение речного транспорта по Амуру будет остановлено с 13 сентября.