Хабаровск, , 08:55 — REGNUM Из-за прошедших тайфунов в Хабаровском крае движение речного транспорта по Амуру могут остановить в любой момент — вода поднимается и уже практически превысила критические отметки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Заморозки и отопительный сезон в России — все новости»

Читайте также: В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре

«Всё больше остановок на левом берегу Амура уходят под воду, что делает невозможным высадку пассажиров. На данный момент уровень воды составил 499 сантиметров, за сутки вода поднялась на 3 сантиметра. На островах Кабельном, Большом Уссурийском и Дачном вода залила уже тысячу дач», — сказали в пресс-службе администрации Хабаровска.

Часть остановок речных трамвайчиков уже закрыта.

Решение о прекращении пассажирских перевозок на левый берег принимает сам перевозчик, и это может случиться в любой момент.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации ввели 8 сентября в Хабаровске из-за прохождения паводка на реке Амур.