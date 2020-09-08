Хабаровск, , 12:22 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Хабаровске из-за прохождения паводка на реке Амур. Об этом 8 сентября сообщается на портале хабаровской городской администрации.

Амурская протока и Амур вблизи Хабаровска Андрей Грук © ИА Красная Весна

Уточняется, что соответствующее постановление было подписано мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком.

«Ввести с 08 сентября 2020 года на территории города Хабаровска для органов управления и сил хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС режим чрезвычайной ситуации, связанный с прохождением паводка на реке Амур, выпадением большого количества осадков в виде дождя и подъемом уровня воды в реках на территории города Хабаровска», — приводится администрацией города текст документа.

Также указывается, что зоной ЧС стал городской округ Хабаровска и что для защиты жителей города от паводка вводится ряд мер. В число последних входят: постоянный усиленный мониторинг паводковой ситуации и оповещение населения о ней; меры по защите горожан и городских территорий от подтопления; организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и многое другое.

Кроме этого, сообщается, что с 8 сентября из-за режима ЧС аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков, а также спасатели города переходят на усиленный режим работы и начинают дежурства в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит более 300 млн рублей на строительство школ и детских садов в Тулунском районе Иркутской области, который пострадал от наводнений в 2019 году.