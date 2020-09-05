Хабаровск, , 06:07 — REGNUM «Едва ли тысяча человек» вышла на очередной несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие снова проходило на улице Ленина. При этом требования у участников протестов остались прежними, однако их численность продолжает снижаться.

В городской администрации отмечают, что с 11 июля в Хабаровском крае было зафиксировано 4126 административных правонарушений, которые совершили участники автопробега в поддержку экс-главы региона. Также составлено 173 административных протокола на участников несанкционированных митингов.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции в Хабаровске проходят с начала июля еженедельно. При этом с каждой неделей численность участников незаконных митингов постоянно снижается. Так, 15 августа, в акции приняли участие около двух тысяч человек.

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