Новочеркасск, Ростовская область, , 22:37 — REGNUM В Ростовской области на здании одного из торговых центров Новочеркасска — столицы донского казачества — вывесили плакат с изображением казаков-коллаборационистов. Власти муниципалитета назвали произошедшее технической ошибкой, передаёт ИА REGNUM 6 сентября.

В мэрии Новочеркасска заявили, что руководство торгового центра «Арбат» на проспекте Ермака макет баннера с властями не согласовало. В основу макета легли иллюстрации Дмитрия Згонника «Донские казаки на Балканах, 1944 год». В оригинале на картине изображены два казака, на шапках которых можно разглядеть кокарды с орлами, свастиками, красными кругами и венками из дубовых листьев, уточнили в администрации. Однако на макете никаких знаков отличия на форме казаков не было. В настоящее время баннер снят.

«Из-за дефицита времени с администрацией города макет не согласовали. Я сожалею, что по неопытности дизайнера была допущена такая грубая ошибка, и приношу свои извинения всем новочеркасцам. Мы демонтировали баннер в течение нескольких часов и уже занимаемся изготовлением нового, содержание которого получило одобрение со стороны администрации», — прокомментировал ситуацию управляющий ТЦ «Арбат» Геннадий Веренич.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2020 года в Новочеркасске ко Дню России появились баннеры с ошибкой. Плакаты заменили в течение суток. А в Ростове-на-Дону на выборах в сентябре 2018 года горожанам в качестве подарка были вручены книги о донском атамане, ставшем в годы Великой Отечественной войны пособником фашистов, Петре Краснове.

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