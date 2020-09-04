Новосибирск, , 10:08 — REGNUM В Новосибирске поиски медведя в дендрологическом парке прекращены. Однако, сам парк пока будет закрыт для посещения.

Напомним, что накануне, 3 сентября, очевидцы сообщили о том, что видели в дендрологическом парке в Заельцовском районе Новосибирска медведя. Были организованы поиски сбежавшего животного.

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«Поиски прекращены. Следов медведя найдено не было, — сообщил редакции «Вести Новосибирск» начальник управления по охране животного мира регионального министерства природных ресурсов Валерий Шрейдер. — На всякий случай ещё оставили людей, они будут дежурить. Дендрологический парк пока останется закрытым для посетителей».

Редакция также уточнила, что по официальной информации, кроме пенсионера, медведя больше никто не видел.