Новосибирск, , 12:29 — REGNUM В дендрологическом парке в Заельцовском районе Новосибирска ищут сбежавшего медведя. О животном в правоохранительные органы сообщил пенсионер, пишут «Вести Новосибирск».

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«Ищут, но пока в указанном районе никаких следов не нашли, — сообщает корреспондент издания. — Одна из патрульных машин ППС уехала, посетителей в парк не пускают, но народу внутри много. Оповестить всех физически сложно. К тому же есть неофициальный входы. Там, где повреждён забор».

В пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии уточнили, что дендропарк закрыт для посещения — на его территории видели медведя, по словам очевидцев, с цепью на шее. Отмечается, что животное могло незаконно содержаться в близлежащем частном секторе.

На территории сейчас работают сотрудники новосибирского минприроды, новосибирской авиабазы, новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило и правоохранительные органы.