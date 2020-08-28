Тункинский район, Бурятия, , 07:07 — REGNUM Родственники членов экипажа пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 объявили о вознаграждении тем, кто найдёт их. По словам супруги пилота Виталия Мациевского, они готовы заплатить 100 тыс. рублей.

«Мы предлагаем деньги не совсем за информацию. Потому что сейчас посыпется «все что угодно», мы это все уже прошли. Предлагаем вознаграждение тем, кто найдет. Рассчитываем, что грибники, охотники пойдут в лес. Кто-то, допустим, обнаружит и сообщит достоверные сведения», — передаёт портал «Ариг Ус online».

Напомним, самолёт авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту пропал 18 июля. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, поисковая операция длится более месяца, с воздуха и земли обследовано более 30 тыс. кв. км труднодоступной тайги в Бурятии и Иркутской области, однако результатов пока нет. Тем не менее спасатели пока не планируют завершать поиски.

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