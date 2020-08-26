Тункинский район, Бурятия, , 12:10 — REGNUM Специалисты, задействованные в поисках пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2, запеленговали сотовые телефоны пилотов. Об этом сообщил изданию «Орда Инфо» начальник отдела организации авиационно-космического поиска и спасания ЗС МТУ Росавиации Алексей Калина.

Однако пока это мало что дало, поскольку зона возможного местонахождения телефонов обширна. По словам Калины, поисковики проверили информацию, но пока безрезультатно. Впрочем, пока поиски сворачивать никто не спешит.

«Временных пределов поиска в таких случаях нет. Мы руководствуемся разумными сроками. Ищем, пока есть надежда найти их живыми. Да, самолет пропал 19 июля, но случаи бывают разные», — отметил он.

Поисковая операция идёт на территориях Тункинского и Окинского районов Бурятии, а также Слюдянского и Черемховского районов Приангарья. Как сообщало ИА REGNUM, на борту пропавшего самолёта авиакомпании «Феникс» было шесть человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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