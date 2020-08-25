Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM Поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 продолжаются на территории Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, наземная группировка ведёт поисковую операцию около посёлка Савино в Черемховском районе Приангарья.

В работах с воздуха задействован вертолёт Ми-8, ещё один борт находится в режиме готовности.

«За прошедшие сутки пожарно-спасательная служба Иркутской области обследовала лесной массив на общей площади 10 кв км. Всего с начала поисков самолета, которые были начаты 20 июля, проведен 131 вылет бортов Ми-8, Ан-2, «Робинсон R-66» и Ан-26», — отметили в правительстве.

Напомним, самолёт авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту пропал в ходе облёта территории Тункинского и Окинского районов Бурятии 18 июля. Возбуждено уголовное дело.

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