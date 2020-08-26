Дюссельдорф, Германия, , 11:51 — REGNUM В Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия полицейские пресекли деятельность подпольной табачной фабрики, сообщила 25 августа газета Deutsche Welle.

По данным журналистов, фабрика ежедневно производила до 10 млн сигарет, которые потом продавались на территории Великобритании.

Полицейские задержали на территории 12 человек — граждан Польши и Украины. В ходе обысков были изъяты шесть тонн табака, 11 млн готовых сигарет и техника для их изготовления.

Правоохранители отметили высокое качество организации производства — фабрика имела собственные мощности по производству электроэнергии, здание изолировано так, чтобы шум и запах табака не проникали наружу.

Организаторов производства обвиняют в налоговых махинациях на сумму около €100 млн, рассказали в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шестерых граждан Украины задержали на нелегальной табачной фабрике в Польше.

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