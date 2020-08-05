Варшава, 5 августа 2020, 12:46 — REGNUM В Польше задержали шестерых граждан Украины, подозреваемых в участии в незаконном производстве сигарет. Об этом сообщило 4 августа «Польское радио».
Журналисты отмечают, что одно из незаконных производств располагалось в Пясечинском уезде Мазовецкого воеводства. Полицейские нашли производственную линию, изъяли станки, около 1 млн готовых сигарет, более тонны табака и полуфабрикаты, сказано в сообщении.
Вторая сигаретная фабрика была обнаружена на одном из складов в Пултуском уезде, сообщили журналисты.
Всего в ходе операции полиция задержала восемь человек, шестеро из которых оказались гражданами Украины, рассказала представитель государственной прокуратуры Эва Бялик.
По словам представителя польской прокуратуры, за время работы фабрики могли произвести около 6 млн сигарет, которые продавались в Польше под видом сигарет двух известных торговых марок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Эстонии заявили о необходимости наказать трудовых мигрантов с Украины, нарушивших карантинные ограничения, действующие в стране. Мигрантов могут выслать за пределы Эстонии, а их работодателей оштрафовать.
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