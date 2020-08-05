Варшава, , 12:46 — REGNUM В Польше задержали шестерых граждан Украины, подозреваемых в участии в незаконном производстве сигарет. Об этом сообщило 4 августа «Польское радио».

Журналисты отмечают, что одно из незаконных производств располагалось в Пясечинском уезде Мазовецкого воеводства. Полицейские нашли производственную линию, изъяли станки, около 1 млн готовых сигарет, более тонны табака и полуфабрикаты, сказано в сообщении.

Вторая сигаретная фабрика была обнаружена на одном из складов в Пултуском уезде, сообщили журналисты.

Всего в ходе операции полиция задержала восемь человек, шестеро из которых оказались гражданами Украины, рассказала представитель государственной прокуратуры Эва Бялик.

«Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, занимающейся незаконным изготовлением табачных изделий, незаконным выпуском на рынок товаров с поддельной торговой маркой, а также налоговыми правонарушениями», — отметила она.

По словам представителя польской прокуратуры, за время работы фабрики могли произвести около 6 млн сигарет, которые продавались в Польше под видом сигарет двух известных торговых марок.

«Ликвидированный завод был профессионально организован для обеспечения максимальной эффективности производства… Кроме того, на заводе организованы социальные объекты для граждан Украины, проживающих на его территории», — добавила Бялик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Эстонии заявили о необходимости наказать трудовых мигрантов с Украины, нарушивших карантинные ограничения, действующие в стране. Мигрантов могут выслать за пределы Эстонии, а их работодателей оштрафовать.

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