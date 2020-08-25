Хабаровск, , 11:50 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в связи с приближающимся циклоном, заявил на заседании КЧС о возможном повышении уровня воды в Амуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Уровень воды у Хабаровска составляет 399 см, уже началось подтопление участков на левобережье.

По прогнозам синоптиков к 28−30 августа уровень у города может составить 500−580 см, до Комсомольска-на-Амуре пик паводка с достижением неблагоприятных уровней, предположительно, придет к 4−7 сентября.

Специалисты рекомендуют убирать урожай на дачах и принять все меры для сохранения имущества.

В районах проверили исправность насосного оборудования и техники на случай ЧС, состояние гидрозащитных сооружений, готовность пунктов временного размещения. Создан резерв продуктов питания и лекарств.

«Паводковая ситуация контролируется, наблюдение за уровнями воды в Амуре и малых реках ведётся круглосуточно», — сказали в правительстве региона.

В качестве подкрепления в Хабаровск прибыли 17 сотрудников МЧС из Москвы. Специалисты будут следить за изменениями паводковой ситуации — будут вести фото‑ и видеосъёмку с воздуха там, где есть угроза подтоплений. Беспилотники на высоте от 150 до полутора тысяч метров также будут фиксировать обстановку на местности в радиусе более 40 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. К вечеру 25 августа, а также 26-го, ожидаются сильные и очень сильные дожди.