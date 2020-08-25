Кызыл, , 11:08 — REGNUM На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, к вечеру 25 августа, а также в течение суток 26-го числа здесь ожидаются сильные и очень сильные дожди.

В горах возможно выпадение мокрого снега, местами грозы, а также крупный град. Шквалистый ветер усилится до 25 метров в секунду.

«Возможен резкий подъем уровней воды в реках, подтопление пониженных участков местности, размыв дорог, дамб», — отметили в управлении.

Спасатели призвали граждан отказаться в эти дни от длительных поездок, а также туристических походов.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Горном Алтае также в ближайшие дню ожидают сильные и очень сильные дожди. В связи с этим возможно формирование дождевого паводка с подтоплением приусадебных участков и автодорог.

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