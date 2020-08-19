Краков, Польша, , 10:42 — REGNUM В Кракове полиция задержала двух граждан Украины, которые в течение одного дня пытались покинуть один и тот же отель, в котором они проходили обсервацию, сообщает польский ресурс RMF24.

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Журналисты рассказали, как польский полицейский, приехавший в отель к своим коллегам, заметил мужчину, спускающегося по верёвке из окна здания. На земле «беглец» был задержан. Им оказался 23-летний гражданин Украины, который зашёл «в гости» к своим соотечественникам, проходившим в отеле карантин.

Позже полиция задержала ещё одного гражданина Украины, который также пытался спуститься по верёвке из окна того же отеля. После инцидента мужчину переселили на более высокий этаж.

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