Кабул, , 09:43 — REGNUM Как минимум десять человек пострадали в результате того, что несколько минометных снарядов разорвались в центре Кабула. Об этом 18 августа сообщает телеканал Tolo News.

Также сообщается, что, по данным афганского МВД, мины были выпущены в 9:30 по местному времени (8:00 мск) с двух передвигавшихся транспортных средств из других районов столицы Афганистана.

Кроме этого, уточняется, что мины взорвались в нескольких центральных районах города и что все пострадавшие доставлены в больницы.

При этом указывается, что ни одна из действующих на территории страны террористических группировок не взяла на себя ответственность за данный обстрел.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что как минимум шесть сотрудников полиции погибли и еще пятеро были ранены в результате нападения членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на блокпост в восточной афганской провинции Нангархар.