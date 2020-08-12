Кабул, , 09:37 — REGNUM Как минимум шесть сотрудников полиции погибли и еще пятеро были ранены в результате нападения членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на блокпост в восточной афганской провинции Нангархар. Об этом 12 августа сообщает телеканал Tolo news.

Также указывается, что во время нападения трое боевиков погибли и еще двое были ранены, после чего талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были оттеснены афганскими силами безопасности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что по меньшей мере один человек погиб и еще двое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в Кабуле.